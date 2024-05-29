مواعيد العطل الرسمية في العراق 2024 والعطل للمدارس

تمثل العطل الرسمية في العراق جزءا هاما من الحياة الاجتماعية والثقافية حيث تتيح للأفراد والعائلات فرصة للراحة والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية بالإضافة إلى ذلك تشكل العطل المدرسية فترات راحة ضرورية للطلاب والمعلمين مما تتيح لهم إعادة شحن طاقتهم وتجديد نشاطهم لمواصلة العام الدراسي حيث تأتي العطل المدرسية لتكمل هذه المناسبات حيث تتيح للطلاب فترات راحة منتظمة تساعدهم على الاسترخاء ومواصلة تعليمهم بنشاط أكبر.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

العطل الرسمية في العراق تشمل الأعياد الدينية والوطنية التي تعطل فيها الدوائر الحكومية والمدارس فيما يلي جدول العطل الرسمية المتوقعة في العراق لعام 2024:

العطل الوطنية

رأس السنة الميلادية التاريخ: 1 يناير 2024 (الاثنين)

يوم الجيش التاريخ: 6 يناير 2024 (السبت)

عيد النوروز التاريخ: 21 مارس 2024 (الخميس)

عيد الاستقلال التاريخ: 3 أكتوبر 2024 (الخميس)

العطل الدينية

عيد الفطر المتوقع: من 10 أبريل 2024 (الأربعاء) إلى 12 أبريل 2024 (الجمعة) قد يختلف بناء على رؤية الهلال.

عيد الأضحى المتوقع: من 17 يونيو 2024 (الاثنين) إلى 20 يونيو 2024 (الخميس) قد يختلف بناءً على رؤية الهلال.

رأس السنة الهجرية من المتوقع: 7 يوليو 2024 (الأحد)

عاشوراء من المتوقع: 16 يوليو 2024 (الثلاثاء)

المولد النبوي الشريف من المتوقع: 15 سبتمبر 2024 (الأحد)

عيد العمال التاريخ: 1 مايو 2024 (الأربعاء)

عيد الجمهورية التاريخ: 14 يوليو 2024 (الأحد)

العطل المدرسية في العراق 2024

إلى جانب العطل الرسمية المذكورة أعلاه قد يكون هناك عطل مدرسية إضافية محددة من قبل وزارة التربية والتعليم. هذه العطل تشمل: