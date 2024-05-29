لولو بتعيد على ميدو.. استقبل الان تردد قناة كرامش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات الفضائية التي يعشقها العديد من الأشخاص في مختلف الدول العربية، وأصبحت هي الرائدة في تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، بالإضافة إلى أن القناة لها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء كان النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة كراميش أطفال 2024

أصح من السهل إمكانية التعرف على قناة كراميش لترددها الجديد والمميز على النايل سات، لكي تتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد وحصري عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش يكون النايل سات.

التردد الجديد الخاص بقناة كراميش فهو 11430.

استقطاب قناة كراميش يكون رأسي.

هذا وأن معامل الترميز للقناة فهو 27500.

الجودة: HD.

استقبل تردد قناة كراميش الجديد

أما عن تردد قناة كراميش الجديد على العرب سات، الذي يأتي بجودة عالية وإشارة قوية، لمشاهدة تجربة هائلة من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، عليك اتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة فهو 11390.

استقطاب قناة كراميش على العرب سات فهو عمودي.

على أن معامل الترميز لقناة كراميش عرب سات يكون 27500.

معامل الترميز لقناة كراميش فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة كراميش

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة كراميش أطفال الجديد على العرب سات والنايل سات، كما يأتي:-