“الدولار مغلبنا معاه“ سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك ومحلات الصرافة

سعر 100 دولار في العراق اليوم، بسبب الحرب الدائرة والأحداث الملتهبة في الشرق الأوسط يتأثر الأقتصاد العالمي بشكل كبير ويؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في الكثير من الدول العربية ومنها العراق، التي ارتفع سعر الدولار بها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وأدى ذلك الى ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، ويهتم الكثير من أفراد الشعب العراقي بمعرفة أسعار الدولار يوميا خصوصا المستثمرين والتجار، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ومقابل الجنيه المصري.