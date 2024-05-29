“الدولار مغلبنا معاه“ سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك ومحلات الصرافة

سعر 100 دولار في العراق اليوم، بسبب الحرب الدائرة والأحداث الملتهبة في الشرق الأوسط يتأثر الأقتصاد العالمي بشكل كبير ويؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في الكثير من الدول العربية ومنها العراق، التي ارتفع سعر الدولار بها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وأدى ذلك الى ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، ويهتم الكثير من أفراد الشعب العراقي بمعرفة أسعار الدولار يوميا خصوصا المستثمرين والتجار، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ومقابل الجنيه المصري.
سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك ومحلات الصرافة
يشهد سعر الدولار في المصارف والبنوك العراقية اليوم استقرار الى حد ما مقابل الدينار، حيث كان يتوقع البعض استمرار ارتفاع سعر الدولار كما في الأيام السابقة حيث بلغ سعر المائة دولار أمريكي في بداية تعاملات اليوم 130.936 دينار عراقي، ولمعرفة أسعار الصرف بالتفصيل نستعرض لكم فيما يلي أسعار العديد من الفئات المالية للدولار مقابل الدينار :
- 1 دولار أمريكي = 1.309.36 دينار عراقي.
- 5 دولار أمريكي = 7.546.81 دينار عراقي.
- 10 دولار أمريكي = 13.093.6 دينار عراقي.
- 25 دولار أمريكي = 32.734.1 دينار عراقي.
- 50 دولار أمريكي = 65.468.1 دينار عراقي.
- 100 دولار أمريكي = 130.936 دينار عراقي.
- 1000 دولار أمريكي = 1.309.360 دينار عراقي.
- 5 آلاف دولار أمريكي = 6.546810 دينار عراقي.
- 10 آلاف دولار أمريكي = 13.093600 دينار عراقي.
سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري
في السنوات الأخيرة أصبح سعر الدينار العراقي منخفض مقابل الجنيه المصري، ونظرا لاهتمام الكثيرين من العاملين بالعراق من المصريين أو العكس بسعر صرف الدينار مقابل الجنيه سنستعرض لكم فيما يلي الأسعار بالتفصيل :
- 1 دينار عراقي = 0.04 جنيه مصري.
- 5 دينار عراقي = 0.18 جنيه مصري.
- 10 دينار عراقي = 0.37 جنيه مصري.
- 25 دينار عراقي = 0.91 جنيه مصري.
- 50 دينار عراقي = 1.83 جنيه مصري.
- 100 دينار عراقي = 3.66 جنيه مصري.
- 250 دينار عراقي = 9.14 جنيه مصري.
- 500 دينار عراقي = 18.28 جنيه مصري.