“ابنك هيدمنها” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمشاهدة جميع أفلام الكرتون وأحلى الأغاني طوال اليوم

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 يقوم العديد من عشاق ومتابعي قناة طيور الجنة بتنزيل القناة على شاشة الاستقبال الخاصة بهم للاستمتاع في مشاهدتها، حيث أنها تعتبر من أهم القنوات المميزة التي تجذب انتباه الأطفال، حيث أنها حصلت على نسب كبيرة من المشاهدة في الوطن العربي مما حصلت على أكثر شهرة، فهي تتيح محتوى ترفيهي رائع، حيث يمكنك ترك أولادك أمامها دون خوف أو قلق من متابعتها أو الخوف عليهم، وهذا لأنها تساعدهم في زرع القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة بداخلهم.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
لكي يمكنك تحميل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات يمكنك متابعة ما يلي:
- التردد الجديد : 11315.
- معامل الترميز: .27500
- معدل الاستقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
كما يمكنك أيضاً تحميل تردد قناة طيور الجنة على العرب سات من خلال معلومات التردد التالية:
- التردد: 11274
- معدل الترميز هو: 27500.
- معدل الاستقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
مميزات القناة طيور الجنة
- توفر قناة طيور الجنة إذاعة محتوى شيق فهي تقوم بالعمل على تنمية مهارات الطفل ونشر المحتوى الهادف والصحيح.
- تتيح القناة أهم التقنيات الحديثة للعمل على إتاحة أعلى دقة في الصوت والصورة بدون انقطاع أو تشويش.
- كما يمكنكم التواصل مع القناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل القناة على موقع رسمي لمتابعة آراء المشاهدين من خلاله.
- أيضاً تعتبر القناة من أفضل القنوات المجانية التي لا تقوم بدفع أي رسوم مالية لمتابعتها، وتعمل القناة أيضا على مدار اليوم دون توقف وتستطيع مشاهدتها في أي وقت.