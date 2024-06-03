“ابنك هيدمنها” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمشاهدة جميع أفلام الكرتون وأحلى الأغاني طوال اليوم

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 يقوم العديد من عشاق ومتابعي قناة طيور الجنة بتنزيل القناة على شاشة الاستقبال الخاصة بهم للاستمتاع في مشاهدتها، حيث أنها تعتبر من أهم القنوات المميزة التي تجذب انتباه الأطفال، حيث أنها حصلت على نسب كبيرة من المشاهدة في الوطن العربي مما حصلت على أكثر شهرة، فهي تتيح محتوى ترفيهي رائع، حيث يمكنك ترك أولادك أمامها دون خوف أو قلق من متابعتها أو الخوف عليهم، وهذا لأنها تساعدهم في زرع القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة بداخلهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

لكي يمكنك تحميل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات يمكنك متابعة ما يلي:

التردد الجديد : 11315.

معامل الترميز: .27500

معدل الاستقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

كما يمكنك أيضاً تحميل تردد قناة طيور الجنة على العرب سات من خلال معلومات التردد التالية:

التردد: 11274

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

مميزات القناة طيور الجنة