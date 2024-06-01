“الآن نزلها” .. تردد قناة سبونج بوب الجديد لمشاهدة جميع أفلام الكرتون 24 ساعة بجودة HD بإشارة قوية

من أهم الترددات المتوفرة على القمر نايل سات هي قناة سبونج بوب، حيث تم اختلاف في الترددات الخاصة بها للحصول على إذاعة محتوى مناسب بأعلى جودة عن طريق الصوت والصورة، وهذا للحفاظ على المستوى المناسب الذي يبث على كافة البرامج الخاصة بها زيادة إلى أن القناة من أكثر القنوات الشهيرة ولديها الكثير من الجماهير ومحبي القناة في كافة الوطن العربي، حيث تستطيع حفظ التردد الخاص بقناة سبونج وتنزيله، تابعونا.

تردد قناة سبونج بوب

قناه سبونج بوب من أفضل القنوات المميزة على القمر نايل سات ويمكن حفظها بسهولة من خلال المعلومات التالية:

التردد الجديد: 11355.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

تشفير القناة: مجاني.

تردد سبونج بوب عرب سات

تتميز قناة سبونج بوب بالحصول على أعلى شهرة جماهيرية بأفضل مستوى في الوطن العربي، لذا سنوفر لكم التردد الخاص بها على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية منها القمر عرب سات واليكم التردد الجديد من خلال ما يلي:

التردد : 12169.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة المشاهدة: HD.

خطوات ضبط تردد القناة على الجهاز

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة سبونج بوب على الشاشة الخاصة بكم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، سوف نتعرف عليها من خلال ما يلي: