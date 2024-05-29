moe.edu.kw رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 بالرقم المدني، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها العديد من الدول الكويتية، وأعلنت الوزارة عن أنها كانت على متابعة اعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس الكويتية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 بالرقم المدني…..

رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 بالرقم المدني، التي تعد من أهم المراحل الدراسية التي يجب على الطلاب الحصول على أعلى الدرجات ليتمكنوا من الالتحاق في المرحلة المقبلة ، وأكد وزير التربية بالكويت عن أن نتائج الطلاب أصبحت متاحة أمام الطلاب من خلال إتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع التربية الكويتية

ادخل على الخدمات الطلابية.

ثم ادخل بيانات الطالب المراد الإستعلام عنه.

حدد الصف الدراسي الخاص بالطالب “الصف العاشر”.

اكتب الرقم المدني للطالب .

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

موعد إعلان نتائج الصف العاشر

وحرصاً من الحكومة الكويتية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية تيسيراً على الكثير من المواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود ، وأعلنت الوزارة أنه من المقر أن يتم الإعلان عن نتائج العاشر في الكويت بالرقم المدني بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2024، ولا صحة للاخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة وتؤكد أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة فقط.