“شــوف غرامتـــك هُنـــا وادفعهـــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 مديرية المرور العامة

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني وهذا من خلال المنصة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة الداخلية في العراق وذلك تسهيلا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى هيئة المرور العامة، كما يمكن للمواطن أيضا تسديد الغرامات من خلال تلك المنصة وذلك يساعد المواطن في دفع الغرامات في موعدها وعدم التعرض لغرامات تأخير وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

للاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني وتسديدها بكل سهولة ويسر من خلال الإنترنت يجب على المواطن اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

أولا قم بالدخول على المنصة الإلكترونية أور. ثانيا قم بالانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها انقر على خيار الاستعلام عن غرامات المرور. ثالثا يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب على المواطن كتابتها ثم اضغط على استعلام. رابعا سوف تظهر لك قائمة توضح كافة المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك. خامسا قم بالضغط على زر تسديد ثم قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. أخيرا اضغط على إتمام الدفع وسوف يتم محو الغرامة.

شروط تسديد الغرامات في العراق

قامت الوزارة بوضع مجموعة من المعايير التي يجب اتباعها عند تسديد الغرامات المرورية وهي: