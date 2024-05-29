NOW.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26 فيديو لاروزا video laroza 

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26 فيديو لاروزا

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور غونيش ويشاركه البطولة محمد علي نور الذي يؤدي دور السلطان نور الدين زنكي الذي قام بتربيته منذ أن كان صغيرا على الشجاعة والعدل وحببه في مدينة القدس وشجعه على استعادتها من أيدي الصليبيين، وبالفعل يستطيع صلاح الدين أن يتغلب على قادة الصليبيين بذكائه وحنكته وشجاعته في القتال ودحر كل مكائدهم التي يدبروها لإيقاعه في الفخ، وقد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26 على قناة تي ار تي التركية بالأمس الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء وشهدت العديد من الأحداث الشيقة حيث تم قتل الأمير ملهم وتحرير السادة من الأسر، كما سيخوض صلاح الدين حرب ضروس من أجل استعادة مدينة عسقلان وإنقاذ شعبها.