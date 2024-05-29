الوجبة السابعة نزلت؟.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق بأكملها

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تضم عدد كبير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، بما يعمل على توفير الدعم الملائم لهم، حيث إنه لم يتم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الأن، وجاري العمل في الوقت الحالي على الإنتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة والراغبة في الحصول على الدعم المادي المقدم من قبل حكومة العراق، لضمان حصول كافة المتقدمين على المستحقات المالية الخاصة بهم، وفي ذلك يمكنك الإطلاع على كشوفات باقي الوجبات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشوفات الوجبات الأخيرة من الرعاية

ويمكنك الإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة داخل دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم التوجه بشكل سريع لمنصة مظلتي الإلكترونية.

بعدها يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

القيام بإختيار أخر الوجبات التي ظهرت بها الرعاية الاجتماعية.

ليتم تحديد المحافظة فيما بعد.

الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن في النهاية تنزيل جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية

وعن شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، لجميع المواطنين والأشخاص الجدد المتقدمين والراغبين في الحصول على الدعم المقدم شهريًا، كما يأتي:-