مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 كاملة بجودة HD على قصة عشق وتردد قناة الفجر الجزائرية

عشاق المسلسلات التركية على موعد جديد مع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، التي يتوقع لها الملايين من المشاهدين أن تشهد أحداث جديدة خاصة بعد أن كشف عثمان عدوه الجديد الذي كان يريد أن يتخلص منه ولكن عثمان استطاع أن يكتشف أمره في نهاية المخطط، وويبحث عدد كبير من المشاهدين عن تفاصيل مسلسل قيامة عثمان ومواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

يتوقع عدد كبير من المشاهدين أن يشهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، الكثير من المشاهد والأحداث المثيرة خاصة بعد موت يعقوب ونجاح عثمان في الحصول على السوق وفرحته وهو يعلن الخبر على مرأى ومسمع الجميع.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 مساءً ويتم عرض الحلقة مترجمة على موقع قصة عشق في منتصف الليل ، كما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 10:00 مساءً بتوقبت القاهرة والسعودية، واليكم تردد قناة الفجر الجزائرية .

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما التركية ومن بينهم:

بيرك ارشير.

توربال توكاييف.

يلدز جاغري.

بوراك تشيليلك.

سرحات كليتش.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

ويمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات تركية من خلال إدخال التردد التالي:

تردد القناة : 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ATV التركية