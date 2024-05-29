“هاتف الأحلام من هونر“ سعر ومواصفات هاتف honor 200 lite.. كاميرا عالية الجودة

هاتف honor 200 lite من أحدث وأفضل الهواتف التي تقدمها شركة هونور المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية، وقد خلف الهاتف بمجرد الإعلان عنه صدى كبير في الأسواق وبين المستخدمين بسبب مواصفاته القياسية التي ستجعله ينافس بقوة بين هواتف نفس الفئة للشركات العالمية الأخرى، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف إقبال كبير من العملاء بسبب جمال تصميمه وكفائته العالية وسعره الجيد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف honor 200 lite وسعره في المتاجر السعودية والمصرية.

مواصفات هاتف honor 200 lite

هاتف honor 200 lite يتمتع بمواصفات رائعة تجعله خيار مثالي للكثيرين ممن يرغبون في اقتناء هاتف مميز بسعر مناسب، وفي السطور التالية نستعرض لكم مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته :

هاتف honor 200 lite يعمل على نظام تشغيل اندرويد 14 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

مقاس شاشة الهاتف 6.7 بوصة ونوعها AMOLED وتعمل بجودة Full HD وبكثافة بيكسلات 349 لكل بوصة.

معالج الهاتف من نوع Mediatek 6080 وهو معالج ثماني النواة يمتاز بسرعة وقوة الأداء حيث يمكنه تشغيل التطبيقات الكبيرة والألعاب بفاعلية كبيرة.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل.

يوجد بالهاتف معالج رسومات من نوع mali G57 مع قوة تردد عالية تقدر ب 2.4 جيجا هرتز.

يتمتع الهاتف بمساحة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجا بايت، ورامات مساحتها 8 جيجا بايت.

بطارية الهاتف تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير ونوعها ليثيوم، ويدعم الهاتف خاصية الشحن السريع الذي تبلغ قوته 35 وات.

سعر هاتف honor 200 lite

يتوافر هاتف honor 200 lite بألوان جذابة هي الأسود والفضي والأزرق الفاتح ويبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 999 ريال، أما سعره في مصر فيقدر بحوالي 12.670 جنيه.