samsung a05s بادا قوي وكاميرا وبطارية تحفة وبسعر مفاجاه في هاتف Samsung Galaxy A05s

هاتف Samsung Galaxy A05s هو أحدث إصدار من سامسونج في الفئة الاقتصادية يعد هاتف Samsung Galaxy A05s جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A المعروفة بأدائها الموثوق به وأسعارها المعقولة يتميز Galaxy A05s بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية بدون إفراط في التكلفة Samsung A05s له الكثير من المميزات التي تجعله جذابًا للعديد من المستخدمين سواء كانوا يبحثون عن أداء موثوق به أو تجربة تصوير محسنة أو عمر بطارية طويل.

مواصفات Samsung Galaxy A05s

وزن 194 جرام وأبعاد 168×77.8×8.8 مم

خامات الهاتف الخارجية بالكامل من البلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيرا في نفس الوقت

شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز

معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 610

نظام تشغيل Android 13 بواجهة سامسونج One UI Core 5.1

مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام

نوع ذاكرة التخزين الداخلية eMMC 5.1

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، وعدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات الخلفية معها فلاش LED كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية Mono

الهاتف لا يدعم خاصية NFC

مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف

مستشعر البصمة موجود على زِر الباور

الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه

بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأسود، الفضي، الأخضر والبنفسجي

مميزات Samsung Galaxy A05s

يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

بطارية كبيرة السعة تصمد للعمل لفترة طويلة خلال اليوم مع شحن سريع 25 واط ويتم شحن البطارية في حوالي ساعة وتلت .

شاشة كبيرة بدقة FHD+ بشكل النوتش تكفي لمشاهدة الفيديوهات والألعاب مع معدل التحديث الـ 90Hz .

المعالج يقدم أداء مقبول في الاستخدام اليومي ولكن ليس الأفضل في الألعاب .

عيوب موبايل Samsung Galaxy A05s

الحافة السفلية للشاشة ما زالت كبيرة .

يفتقد إلى بعض المستشعرات الأساسية مثل البوصلة والجيروسكوب .

نوع الشاشة ليس الأفضل وكنا نتمنى أن تأتي بنوع أفضل .

الاكسسوارات غير مرفقة بعلبة الهاتف مثل رأس الشاحن وسماعات الاذن .

صوت الهاتف مونو ومتواضع نسبيا

فتح علبة هاتف Samsung Galaxy A05s

هاتف Samsung Galaxy A05s – سلك USB من نوع Type C – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .

سعر هاتف Samsung Galaxy A05s