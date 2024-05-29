natiga.azhar.eg رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثالث الإعدادي الأزهري عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية وأنها أصبحت متاحة أمام الطلاب في جميع محافظات الجمورية، وأكد مصدر مسؤول بالأزهر الشريف أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة للجميع خلال الساعات الأولى المقبلة، وغليكم خطوات الإستعلام….

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

حيث أنهى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وكان هذا تحت إشراف من قطاع المعاهد الأزهرية التي أكد حرصه على متابعة أعمال الإمتحانات والتشديد على الطلاب بالإلتزام بالإحتياطات الإحترازية وعدم الدخول إلى اللجان بالهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير لعدم استخدامها في تسريب أسئلة الإمتحانات، وأكد مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال الموقع الرسمي لقطاع المعاهد الأزهرية والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024