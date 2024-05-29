موت يعقوب يقلب الموازين.. مسلسل قيامة عثمان 162 مترجمة على فيديو لاروزا.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

هناك اهتمام كبير بمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 162 التي تعتبر من أقوى الحلقات، شهد الإ‘لان الترويجي للحلقة 162 تفاعل ملحوظ للغاية مما حقق أعلى نسب من المشاهدة، لأن الحلقة المنتظرة تحمل الكثير من المفاجئات، يعد قيامة عثمان أشهر وأهم المسلسلات على الساحة الفضائية العربية والتركية، هشتاج على جوجل وتويتر ويوتيوب وفيس بوك للمطالبة بطرح موسم 6 من مسلسل قيامة عثمان الذي تعلق به الجمهور ويتابعون عرضه منذ خمس سنوات متتالية والذي يروي تفاصيل واحداث الدولة العثمانية الذي أسسها الغازي عثمان في القرن 13، واليوم لدينا المزيد من الأحداث الحصرية من مسلسل قيامة عثمان 162 تابعوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان 162

في الحلقة القادمة 162 التي تعرض اليوم 29 من مايو سوف تشهد أحداث كثيرة قوية، ويحاول قائد قسطنطينية أن يهزم عثمان، لكن يجد عثمان مخرج للمكيدة التي تدبر له، مما يجتمع عثمان بجنوده وابنائها أورهان وعلاء الدين لوضع خطة ذكية للسيطرة على بورصة ومعرفة الطريق الصحيح من أجل التسلل والهجوم على البيزنطينية والقضاء على حاكم، كما أن الحلقة 162 تكون نهاية يعقوب المؤسفة وقد تم إعلان موت يعقوب للجميع، فهل تكون نهاية للصراعات الداخلية أم أنها بداية لحرب قوية وهذا ما تكشفه الحلقات القادمة من المؤسس عثمان الموسم 5.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 5

يعرض المؤسس عثمان بعد عدة ساعات قليلة بتاريخ الاربعاء في الموعد الرسمي على قناة aTV التركية، كما تشاهدون المسلسل على عدة منصات إلكترونية مترجم باللغة العربية ايجي بست وفيديو لاروزا وموقع النور وموقع قصة عشق، كما يعرض المسلسل مساء الخميس الحادية عشر مساءًَ على قناة الفجر الجزائرية والذي يأتي ترددها الجديد على النحو التالي:.