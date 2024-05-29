“الفرحة خلصت” انتهاء ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

أصبحت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، وذلك إما ورقي أو إلكتروني، مع العلم أن أخر محافظة وهي البصرة وتعتبر من أكبر محافظات العراق، لم تُعلن النتائج بعد، وهو المتوقع منها في الدقائق القادمة، خاصة مع نهاية الأسبوع، وانتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط خلال الأسبوع المقبل، وهي ما يتجه إليها الأنظار خلال الأيام المقبلة.

إعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أنه وفقًا للنتائج المُعلنه للصف السادس الابتدائي الدور الأول، تُشير بأن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، خاصة مع سهولة الأسئلة التي تم تدوينها في أوراق الإمتحانات، وكذلك تهيئة المناخ الملائم لخوض امتحانات هذه المرحلة الدراسية، مؤكدة بأن النتائج سيتم تقديم اعتراض عليها بعد إعلان الوزارة لذلك ويكون كل ذلك في غضون أيام من الأن.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ويمكنك استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا للخطوات التالية:-