رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 وزارة التربية العراقية في بعض محافظات العراق

يتصاعد البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول وذلك بالتزامن مع انقضاء العام الدراسي 2023-2024، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي، وسوف يتم التحقق من النتائج باستخدام الرقم الامتحاني وكذلك الاسم، وكل هذا يعكس الاهتمام المتزايد بالتحصيل الدراسي وضمان استمرارية العملية التعليمية، لذلك قررنا وضع التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتيجة وكذلك كيفية الاستعلام عنها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

يشغل بال الطلاب أولياء الأمور معرفة النتيجة الخاصة بالطلاب حتى يرتاح بالهم لا سيما أن معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول ستجعل الطلاب يقضون الإجازة وهم سعداء، ومن هنا وجدنا أن العمليات البحثية قد ارتفعت معدلاتها بشكل ملحوظ حول هذه النتائج، ومن خلال البحث وجدنا أنه قد تم الإعلان عن النتائج للصف السادس الابتدائي في تربية الكرخ الأولى في العراق في يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو الجاري.

علما بأن هذا يوضح لطلاب هذه المرحلة أن النتائج سوف تظهر في جميع محافظات العراق، ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ظهرت أيضا في تربية الكرخ الثانية والنجف الاشرف التي أكدت على كون النتائج التالية سوف يتم عنها بشكل سريع.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 بالعراق

نظرا لكون هناك بعض الأماكن داخل محافظات العراق قد تم الإعلان فيها عن رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول، فإننا وجدنا أن هناك قطاعا كبيرا من طلاب وطالبات هذه المرحلة الدراسية وكذلك أولياء الأمور يتساءلون حول الخطوات التي من خلالها يمكنهم الاستعلام عن هذه النتائج حينما يتم ظهورها، وهي التي جاءت على هذا التالي: