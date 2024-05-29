6 زيت وسكر!!.. نصيب الفرد من التموين من السكر والزيت شهر يونيو (عيد الفطر) + اسعار السلع التموينية بعد ارتفاع العيش

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون حول نصيب الفرد من التموين الخاص بشهر يونيو 2024 خاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للتموين، حيث خاطبت وزارة التموين جميع المديريات بالمحافظات بضرورة تطبيق منظومة الصرف الجديدة والتي تنفذ بشكل الكتروني عبر الربط بين منظومة مراقبة المخزون وصرف السلع التموينية، ونقدم اليكم عبر سطور التقرير نصيب الفرد من السلع الاساسية.

نصيب الفرد من التموين

تبدأ وزارة التموين في صرف السلع التموينية للمواطنين بداية من يوم السبت 1 يونيو 2024 على أن يستمر حتي نهاية الشهر، وأكدت الوزارة على حصول اصحاب المنافذ على كميات محددة من السلع الغذائية الاساسية التي تشمل السكر والزيت والمكرونة بناء على مبلغ التأمين لكل منفذ، ولكن هذا القرار لا يمس حصة المواطن من التموين بواقع 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى 4 أفراد ثم بداية من الفرد الخامس تكون 25 جنيها، وبالتالي يكون حصة الفرد من التموين كما يلي:

صرف زجاجة زيت خليط للفرد الواحد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

وكذلك صرف كيس سكر 1 كيلو للفرد وبحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

أسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024

لا يوجد تغيير في أسعار السلع الاساسية خلال شهر يونيو وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين وكذلك لا يحدث تغير في نصيب الفرد من التموين، وسيتم صرف السلع بنفس أسعار الشهر الماضي في جميع المنافذ بالمحافظات كما يلي:

كيلو سكر معبأ بسعر 12.60 جنيها.

سعر كيلو الارز المعبأ 12.60 جنيها.

سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي 30 جنيها.

سعر كيس مكرونة 400 جرام 6.50 جنيهات.

كيس مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

سعر العدس المجروش 500 جرام 21 جنيها.

سعر 1 كيلو من الدقيق المعبأ 18 جنيها.

شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

نصيب الفرد من العيش المدعم

يعد نصيب الفرد في البطاقة من العيش المدعم 5 أرغفة، والأسرة من 4 أفراد تحصل على 20 رغيف يومي، وسيتم رفع سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرش يبدأ التطبيق مع أول يونيو، ولم يتحرك سعر الرغيف عن 5 قروش منذ ثلاثين عاما، أما رغيف الخبز السياحي أكد الدكتور علي المصيلحي بأنه سيكون ثابت على جنيه ونصف للرغيف