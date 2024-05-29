“أغاني لولو 24 ساعة“ تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات Nilesat.. لولو الشطورة

قناة وناسة، من أكثر القنوات التي ازداد البحث عنها مؤخرا من كافة الدول العربية قناة وناسة المتخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى فريد وجذاب نجح في جذب ملايين المشاهدين من الأطفال من مختلف الأعمار، وحازت القناة أيضا على ثقة الأباء والأمهات فقد نالت إعجابهم بسبب أن برامجها لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط بل أيضا تقدم محتوى تعليمي وتوصل رسائل تحسن من أخلاقيات وسلوكيات الأطفال، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال التردد الجديد لقناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات
قناة وناسة استطاعت خلال سنوات معدودة أن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتكون ضمن أفضل القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تنتقي القناة المحتوى الذي يعجب الأطفال ويثير انتباههم وبالفعل أصبح الأطفال يقضون معظم وقتهم في مشاهدة القناة ويحفظون أغانيها عن ظهر قلب ويرددونها صباحا ومساء، وتعرض القناة محتواها على مدار اليوم دون انقطاع وتبثه على أكثر من قمر صناعي لتصل الى اكبر عدد من المشاهدين، وفيما يلي سنعرض لكم آخر تردد لقناة وناسة.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة وناسة
يمكنكم الآن بسهولة ضبط تردد قناة وناسة واستقبالها على اجهزتكم والاستمتاع بمشاهدة محتواها وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- من الريموت كنترول ادخل الى قائمة الاعدادات.
- وحدد من الخيارات المتاحة تنزيل قناة.
- ادخل بيانات التردد الموضحة بالأعلى في اماكنها الصحيحة.
- ثم اضغط على “بحث” وانتظر لحظات ليتم تنزيل جميع القنوات التي تعمل على نفس التردد.