“التفاصيل من هنا” .. موعد فتح باب التقديم بالمدارس الإبتدائية وkg1 للعام الدراسي المقبل 2025/2024

من المهم جدًا لأولياء الأمور الاطلاع على مواعيد فتح باب التقديم للمراحل الابتدائية كمرحلة KG1 والصف الأول الابتدائي، حيث يساعدهم على تحضير الوثائق المطلوبة وضمان تقديم طلباتهم في الوقت المناسب بشكل عام، ويتم الإعلان عن مواعيد فتح باب التقديم وطريقة التقديم من قبل وزارة التربية والتعليم في كل دولة، لذلك، يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في بلدك لمعرفة المواعيد والإجراءات الخاصة بفتح باب التقديم للمراحل الابتدائية.

موعد فتح باب التقديم للمرحلة الإبتدائية و kg1

سيكون فتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية و KG1 ورياض الأطفال في المدارس الرسمية واللغات للعام الدراسي المقبل في الفترة من 1 يونيو إلى 30 يونيو لعام 2024، ويتم التقديم عبر الإنترنت على موقع الوزارة الرسمي للتربية والتعليم لفترة قبل فتح باب التقديم، ومن المهم أن يكون الآباء والأمهات مستعدين مسبقًا بجمع الوثائق اللازمة والتأكد من استيفائها للتقديم، كما يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لأي تحديثات أو توجيهات جديدة قد تكون مهمة لعملية التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الصف الاول الابتدائي

إليكم قائمة بالوثائق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي في مصر للعام الدراسي الجديد 2024|2025.