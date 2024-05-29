ارتفاع جديد| سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 وهذا سعر باقي العيارات.. الذهب هيجننا معاه

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21، نظرا لتغير أسعار الذهب في العراق بشكل مستمر وعدم ثباتها نتيجة تذبذب الأوضاع الأقتصادية في البلاد أصبح الكثيرون يبحثون يوميا عن أسعار الذهب لمعرفة الجديد، وفي الأيام الأخيرة شهدت أسعار الذهب ارتفاع تدريجي نتيجة تغير سعر الدولار وازدياد الطلب على معدن الذهب الذي يعد إحدى وسائل الإدخار والاستثمار المعروفة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب اليوم بمختلف عياراته في دولتي العراق ومصر.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 في الفترة الأخيرة تشهد أسعار الذهب في العراق ارتفاع غير مسبوق وهذا أدى الى تراجع المواطنين عن شراء الذهب حاليا وينتظر أغلبهم حدوث انخفاض جديد مع تحسن الأوضاع الاقتصادية ليبادروا بالشراء فورا، وسنوضح فيما يلي للباحثين عن آخر تحديث للأسعار سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 وكافة العيارات الأخرى : سعر الذهب عيار 21 يبلغ 86.376 دينار عراقي، بما يعادل بالدولار الأمريكي سعر 65.99 دولار.

سعر الذهب عيار 18 يبلغ 74.036 دينار عراقي، بما يعادل بالدولار الأمريكي سعر 56.56 دولار.

سعر الذهب عيار 14 يبلغ 57.583 دينار عراقي، بما يعادل بالدولار الأمريكي سعر 43.99 دولار.

سعر الذهب عيار 12 يبلغ 49.356دينار عراقي، بما يعادل بالدولار الأمريكي سعر 37.71 دولار.

أما سعر الذهب أوقية الذهب فيبلغ 3.069.959 دينار عراقي، بما يعادل بالدولار الأمريكي سعر 2.345 دولار. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار الى حد ما بعد أن ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في الأشهر الماضية، وسنستعرض لكم فيما يلي سعر الذهب اليوم في مصر : سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 3565 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3120 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 2674 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 2080 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 مبلغ 1782 جنيه.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم مبلغ 24.960 جنيه.