“لولو رجعت الجزمه وبتجهز للعيد” تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة المعروفة بمحتواها الممتع والتعليمي للصغار حيث تقدم البرامج التي تساعد في تنمية قدرات الأطفال كما تتضمن قناة وناسة الجديد وتقدم الكثير من الأنشطة التفاعلية والأغاني التي تعلم بطريقة مسلية وممتعة مما يجعلها من أفضل قنوات الأطفال للكثير من الأسر التي تسعى لتوفير محتوى هادف ومسلي لأطفالها ونقدم لكم تردد قناة وناسة عبر التردد التالي: 11270، مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. هذا التردد الجديد وتتنوع البرامج لتناسب جميع الفئات العمرية و تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات حول البرامج والأنشطة التي تقدمها قناة وناسة، كما سنتعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات يمكن معرفته والبحث عن القناة في الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لضمان استقبال القناة ومتابعة برامجها.

تردد قناة وناسة 2024 علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل ترميز القناة: 27500.

جودة القناة: SD.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي.

تردد قناة وناسة 2024 علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11270.

جودة القناة: HD.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

الأغاني المشهورة على قناة وناسة بيبى

تعرض أغنية جنو نطو وناسة.

تُعرض أغنية لولو صارت شرطية.

تُعرض أغنية مين اللى سرق الجزمة.

تُعرض أغنية لا تفتحي الباب يا لولو.

تُعرض أغنية لولو الشطورة.

تُعرض أغنية أنا عايزة ماما.

تُعرض أغنية يا شرطة حرامي.

تُعرض أغنية مين اللي سرق الجزمة.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة أغاني 2024