“التفاصيل من هنا لمحبي العقارات” .. تعرف على أسعار دورات المعهد العقاري في المملكة العربية السعودية 1445

يُقدم معهد العقاري السعودي مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في مجال العقارات، ويعتبر التسويق العقاري من أهم المجالات التي أصبحت رائجة في الآونة الأخيرة، لذلك يمكنك التقديم على إحدى الدورات التي تتناسب مع إمكانياتك المادية وحاجتك الشخصية، وهذا ما سوف نستعرضه في المقالة التالية من موقعنا ” البديل”.

دورات المعهد العقاري السعودي

إليك أهم الدورات التي يقدمها المعهد العقاري في المملكة العربية السعودية.

دورة مهارات التسويق العقاري

تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1000 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي، وتتضمن المواد التعليمية والتدريبية حول كيفية التسويق للعقارات بشكل فعّال.

دورة إدارة العقارات والأصول العقارية

تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1500 ريال سعودي إلى 3000 ريال سعودي، وتغطي المواضيع المتعلقة بإدارة وتشغيل العقارات وتحقيق العائد المالي منها.

دورة التقييم العقاري

يمكن أن تتراوح أسعار هذه الدورة بين 2000 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، وتتناول كيفية تقدير قيمة العقارات وإجراءات التقييم بشكل دقيق.

دورة الوساطة العقارية والتسويق العقاري

قد تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1200 ريال سعودي إلى 2500 ريال سعودي، وتركز على مهارات التفاوض والوساطة في عمليات البيع والشراء العقارية.

أسعار دورات المعهد العقاري السعودي 1445

من خلال الجدول التالي، سوف يمكنك تحديد أسعار الدورة التي تناسب إمكانياتك المادية.