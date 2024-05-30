“التفاصيل من هنا لمحبي العقارات” .. تعرف على أسعار دورات المعهد العقاري في المملكة العربية السعودية 1445

يُقدم معهد العقاري السعودي مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في مجال العقارات، ويعتبر التسويق العقاري من أهم المجالات التي أصبحت رائجة في الآونة الأخيرة، لذلك يمكنك التقديم على إحدى الدورات التي تتناسب مع إمكانياتك المادية وحاجتك الشخصية، وهذا ما سوف نستعرضه في المقالة التالية من موقعنا ” البديل”.
دورات المعهد العقاري السعودي
إليك أهم الدورات التي يقدمها المعهد العقاري في المملكة العربية السعودية.
دورة مهارات التسويق العقاري
- تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1000 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي، وتتضمن المواد التعليمية والتدريبية حول كيفية التسويق للعقارات بشكل فعّال.
دورة إدارة العقارات والأصول العقارية
- تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1500 ريال سعودي إلى 3000 ريال سعودي، وتغطي المواضيع المتعلقة بإدارة وتشغيل العقارات وتحقيق العائد المالي منها.
دورة التقييم العقاري
يمكن أن تتراوح أسعار هذه الدورة بين 2000 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، وتتناول كيفية تقدير قيمة العقارات وإجراءات التقييم بشكل دقيق.
دورة الوساطة العقارية والتسويق العقاري
- قد تتراوح أسعار هذه الدورة بين 1200 ريال سعودي إلى 2500 ريال سعودي، وتركز على مهارات التفاوض والوساطة في عمليات البيع والشراء العقارية.
أسعار دورات المعهد العقاري السعودي 1445
من خلال الجدول التالي، سوف يمكنك تحديد أسعار الدورة التي تناسب إمكانياتك المادية.
|الدورة
|السعر
|فرز الوحدات العقارية
|700 ريال سعودي.
|التسويق العقاري الإلكتروني
|750 ريال سعودي.
|مدير عقار مشترك
|550 ريال سعودي.
|إدارة الأملاك العقارية
|950 ريال سعودي.
|إدارة العقود العقارية (101)
|600 ريال سعودي.
|مقدمة في القيادة العقارية
|450 ريال سعودي.
|الأخلاقيات في المجال العقاري (101)
|400 ريال سعودي.
|مقدمة إدارة التصاميم في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|مقدمة جمعية ملاك
|250 ريال سعودي.
|مقدمة في تطوير الأعمال في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|الوساطة العقارية
|400 ريال سعودي.
|إدارة الأصول العقارية (101)
|600 ريال سعودي.
|مقدمة في إدارة التسويق في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|إدارة المخاطر العقارية (101)
|550 ريال سعودي.
|مدير عقار مشترك
|550 ريال سعودي.
|التمويل العقاري
|700 ريال سعودي.
|المزادات العقارية
|950 ريال سعودي.
|مقدمة عن السوق العقاري السعودي
|300 ريال سعودي.
|التسويق العقاري
|700 ريال سعودي.
|مقدمة في إدارة مرافق
|300 ريال سعودي.
|مهارات التواصل العقاري (101)
|350 ريال سعودي.
|مقدمة في تنفيذ المشاريع في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|أساسيات إدارة مرافق
|550 ريال سعودي.
|مقدمة في إدارة المبيعات العقارية في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|الإدارة المالية في القطاع العقاري
|900 ريال سعودي.
|المهارات السلوكية والأخلاقيات للعاملين في التسجيل العيني
|500 ريال سعودي.
|مقدمة في الإدارة المالية العقارية لغير الماليين
|250 ريال سعودي.
|مقدمة إدارة المجتمعات في التطوير العقاري
|250 ريال سعودي.
|أساسيات التسجيل العيني للعقار
|700 ريال سعودي.