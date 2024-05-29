رابط موقع نتائجنا results.mlazemna نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق (نينوي والبصرة وديالي) وجميع المحافظات

يشغل بال الجميع حاليا في العراق نتائج السادس الابتدائي، حيث يصيب الجميع وتحديدا الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر والقلق الشديد، وذلك بسبب الخوف الذي يراودهم من الحصول على نتيجة أقل من المتوقع بكثير، لكن لكي يتم طمأنة الجميع قد أشارت وزارة التربية والتعليم على أن النتائج ستكون رائعة جدا للكثير من الطلاب، حيث تم الحرص على التصحيح الجيد لكي يتم تقديم درجة مستحقة إلى الطالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024

الجميع ينتظر موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي، حيث قد تم الإعلان النتيجة في بعض المحافظات، والبعض الاخر حتى الآن لم يتمكن من اعتماد النتيجة، وكان ذلك بسبب تأخر عملية التصحيح عن باقي المحافظات، لكن ما قد تم الاتفاق عليه من قبل المحافظات بأكملها على أن نسبة النجاح هذا العام تجاوزت حاجز 60%، والكثير من الطلاب تمكنوا من تحقيق نسبة نجاح عالية جدا وهي 100%، وأكدت أن نتائج ستكون مبشرة ايضا للمحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتيجة بها، حيث ساعات قليلة سيتم إظهار النتيجة لجميع الطلاب.

احصل على نتيجة السادس الابتدائي pdf

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم داخل العراق عن ظهور النتيجة داخل بعض المحافظات، وأن النتيجة ستكون متاحة للجميع عبر موقع نتائجنا، ولكي يتم الحصول عليها فور ظهورها في المحافظة التي تنتمي إليها قم بتنفيذ التعليمات التالية: