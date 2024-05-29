موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة المقررة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024، التي أصبحت محور اهتمام وبحث العديد من المواطنين خاصة خلال الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة المالية عن العراقية عن حقيقة الزيادة المقرر تطبيقها على رواتب المواطنين من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواجهة ظروف المعيشة الصعبة …

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024

حيث أكدت وزارة المالية العراقية أن الزيادة على رواتب النقاعدين تقدر بـ 100.000 دينار للأفراد، خاصة بعد أن تم صرف الزيادة خلال الأشهر الماضية ليتمكن المواطن من شراء ما يلزمه من سلع ومواد غذائية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

وأكدت الوزارة على أنه من المقرر أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 1445، في اليوم الأول من كل شهر ميلادي أما إذا توافق هذا اليوم عطلة رسمية فسوف يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ويتم الإعلان عن الموعد على الصفحة الرسمية لوزارة المالية.

خطوات الاستعلام رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024

حيث يمكن للمتقاعدين في العراق الإستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

اضغط على خانة “استعلم عن الراتب”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف يتم عرض تفاصيل راتب المتقاعد بالزيادة المعلن عنها.

سلم رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2024

وكانت وزارة المالية بالعراق أعلنت عن سلم رواتب المتقاعدين والذي جاء كالتالي: