تابع الآن أقوى أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26 بجودة hd فيديو لاروزا

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين مما جعل الكثير من المتابعين يتساءلوا حول تفاصيل مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26، على الرغم من أنه تم إطلاق المسلسل منذ فترة ليست طويلة إلا أنه حاز على نسب مشاهدة مرتفعة ويتابعه عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 26

يشهد مسلسل صلاح الدين العديد من المشاهد التاريخية التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين وتدور قصة المسلسل حول القائد صلاح الدين وكم الصراعات التي خاضها من أجل الدفاع عن الرقعة الإسلامية وتحرير بيت المقدس ونجح في ذلك، من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة عدد من التطورات والتي من أبرزها خروج صلاح الدين معركة جديد وتحديد مصير كاراتيكا.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، بينما يعرض بتوقيت مصر في تمام الساعة 9 مساء، ويمكنك متابعة حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي كاملة من خلال منصة قصة عشق.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بعد أن تقوم باستقبال قناة الفجر الجزائرية بواسطة القمر الصناعي نايل من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات