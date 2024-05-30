الحلقة الجديدة نزلت.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 مترجمة قصة عشق

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس 162 وسوف نوضح لكم أيضا القنوات الناقلة، مسلسل المؤسس عثمان هو واحد من الأعمال التركية التي نجحت في أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعه عدد لا حصر له من المشاهدين من مختلف الدول وذلك لما ينقله المسلسل من أحداث تاريخية مثيرة وشيقة.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس 162

تدور قصة مسلسل المؤسس عثمان حول الدولة العثمانية وكم الجهود التي بذلها الملك عثمان من أجل تكون دولة قوية وذات نفوذ قوي وذلك بعد أن كانت دولة ضعيفة وفقيرة، من المقرر أن تلك الحلقة سوف تشهد العديد من التطورات والتي من أبرزها عندما تقوم اوليفيرا بالإعلان عن خبر حملها من اورهان ولكن لم تستمر السعادة بالخبر لوقت طويل وذلك لأنه من جهة أخرى تخطط الصليبيين لخطف اوليفيرا.

موعد عرض مسلسل مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويعرض أيضا على قناة آي تي في التركية وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكنك الآن تنزيل قناة الفجر الجزائرية ومتابعة مسلسل المؤسس عثمان وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة آي تي في على النايل سات

وهي إحدى القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان أيضا ويمكنك استقبالها من خلال استخدام التردد التالي: