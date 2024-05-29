الان ظهرت… نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2024، في محافظة القاهرة ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وإعداد الدرجات، وباعتبار أن الشهادة الإعدادية هي مرحلة مهمة في مسار التعليم للطلاب، فمن الطبيعي أن ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في محافظة القاهرة الترم الثاني الدور الأول عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة، بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2024:

أكد وكيل الوزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة، وجارى الان إجراء المراجعات النهائية ورصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، مشيرا إلى أن النتيجة سيتم عرضها على السيد محافظة القاهرة حتى يتم اعتمادها، مشيرا إلى أن جميع النتائج ستكون متوفرة عبر المواقع الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عقب اعتمادها مباشرة، وتستطيع الحصول عليها بكل سهولة ويسر من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024:

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة التى وضعتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني بكل سهولة ويسر، من خلال اتباع الخطوات التالية: