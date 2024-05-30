“وزارة المالية mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين مايو /حزيران 2024 بالزيادة الجديدة || مصرف الرافدين

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين والتي أعلنت أيضا عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة مالية تصل حتى 100.000 دينار ولكن تلك الزيادة للأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص كما أنهم يتساءلوا حول موعد صرف الرواتب هذا الشهر وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية بالإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيق الزيادة والذي سوف يكون كالتالي:

الأشخاص الذين رواتبهم كانت 850 ألف دينار بعد تطبيق الزيادة سوف تصبح 950.000 دينار.

المتقاعدين الذين كانوا يتقاضوا راتب 650.000 دينار بعد الزيادة سوف يحصلوا على 750.000 دينار.

سوف يحصل المتقاعدين على راتب قدره 650.000 دينار وذلك بدلا من 550.000 دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم كانت 450 ألف دينار بعد الزيادة سوف تكون 550 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن لجميع المتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال الإنترنت بعد أن يقوموا باتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة المالية. اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة. ثم بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. انقر على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر استعلام حتى تحصل على النتيجة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو

وفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه يتم إطلاق رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابت لا يتم تغييره إلا في حالة كان هناك عطلة رسمية.