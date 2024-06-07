“مليون و100 ألف فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن مفاجأة سارة عن رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين كما قامت أيضا بالإعلان عن سلم الرواتب الجديد والذي من المقرر أن يشهد زيادة ملحوظة في تلك الفترة وذلك لأن الحكومة داخل العراق تسعى بشكل دائم نحو توفير مستوى اقتصادي جيد للمواطنين، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن الرواتب بالزيادة الجديدة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أطلقت وزارة المالية رابط إلكتروني يساعد الموظفين داخل الدولة في الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم وهذا بمجرد أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة المالية. يتطلب منك تسجيل الدخول إلى الموقع. بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية اضغط على الاستعلام عن رواتب الموظفين. يرجى كتابة جميع البيانات المطلوبة. أخيرا انقر على زر استعلام وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك على الفور.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

نقلت بعض المصادر المسؤولة عن أنه من المقرر زيادة رواتب الموظفين بمبلغ مالي يصل حتى 100.000 دينار ولكن يجب العلم أن تلك الزيادة غير ثابتة وتتغير بتغير الدرجة الوظيفية لدى الموظف بالإضافة إلى الخبرة العملية والمؤهل العلمي، وجاء سلم رواتب الموظفين الجديد على النحو التالي: