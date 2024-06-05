“توزيع 20.000.000 دينار فوري“ مفاجأة سارة من قروض “مصرف الرافدين“ لهذه الفئات!!

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن قروض مصرف الرافدين، حيث أن المصرف يقوم بمنح المواطنين مبلغ من المال وهذا من أجل مساعدتهم في إنشاء مشروع خاص بهم والهدف من هذا هو مساعدة المواطنين في الحصول على مصدر دخل والحد من مستوى عدم العمالة داخل الدولة، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة القرض على شكل قسط شهري، والجدير بالذكر أنه يتم الحصول على قروض بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سنوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

قروض مصرف الرافدين

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على قروض مصرف الرافدين يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتطلب منك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف. الخطوة الثانية يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع وهذا من خلال كتابة البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة من القائمة الموضحة أمامك قم بالضغط على خيار مبادرة ريادة. الخطوة الرابعة سوف يفتح لك نموذج تقديم وتطلب منك تدوين البيانات المطلوبة. الخطوة الخامسة قم بتحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه. آخر خطوة وهي أن تضغط على تقديم الطلب وانتظر حتى تحصل على الموافقة.

ما هي شروط التسجيل في قروض مصرف الرافدين

وضعت إدارة المصرف مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المواطن الذي يرغب في الحصول على قروض مصرف الرافدين والشروط كالتالي: