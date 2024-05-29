“اسمك هسة” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة ذي قار بالرقم الإمتحاني

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة ذي قار ، والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية أنها أصبحت متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأخيرة على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا العراقي، وأشار وزير التعليم العراقي خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أن الوزارة اهتمت بمتابعة سير الامتحانات في جميع اللجان وحرص الوزارة في البدء في أعمال التصحيح فور إنتهاء المواد، حتى يتم الإعلان عن النتيجة في الموعد التي أعلنت عنه الوزارة .

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة ذي قار

وأكد وزير التربية العراقي أن الوزارة انتهت من رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة ذي قار على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الكثير من الطلاب وتجنب الذهاب إلى المدارس، وأشار سيادته أنه سعيد جداً بارتفاع نسب النجاح لهذا العام ، وأكد أن هذا بفضل تحديث المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، وأضاف إلى أن الوزارة تسعى دائماً على تطوير المناهج التعليمية لتتماشى مع التطور العلمي الذي تسعى إليه وزارة التربية العراقية للنهوض بالعملية التعليمية ورفع شأن البلاد.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

ويمكنكم الإطلاع على نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 محافظة ذي قار من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

أو زيارة موقع نتائجنا العراقي.

ادخل على نتائج الطلاب.

ثم اختر محافظة ذي قار.

يجب ادخل الرقم الامتحاني للطالب.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد والنسبة المئوية للمجموع الكلي للطالب.

واعلنت وزارة التربية العراقية بالدقائق الماضية اعتماد النتيجة بعموم المحافظات العراقية وكشفت الوزارة ان النتيجة سوف تتاح للجميع خلال الساعات القادمة في عدة محافظات .