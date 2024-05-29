“هيسحدوكي من حلاوة ضوافرك” .. نصائح للعناية بالإيدين خلال فصل الصيف بطرق سهلة خالص

يمكنك الحفاظ على صحة وجمال الأظافر واليدين بشكل فعال وطبيعي والعناية بالأظافر واليدين، حيث تعتبر جزءًا مهمًا من روتين الجمال والعناية الشخصية، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم وصفات ونصائح العناية في الأظافر واليدين بأسهل وأسرع الطرق الممكنة.

نصائح للعناية بالاظافر واليدين

إليك أهم النصائح للعناية بالإظافر.

تأكدي من تناول الغذاء الغني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E وC والزنك والبيوتين، فهذه المواد الغذائية تعزز صحة الأظافر والجلد.

استخدمي مرطبات اليدين بانتظام، خاصة بعد الغسيل، للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

ارتدي قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية أو التعرض للمواد الكيميائية لحماية اليدين والأظافر من التلف.

قص الأظافر بانتظام وبشكل مستقيم لتجنب التشققات والانكسار.

حاولي استخدام منتجات للعناية بالأظافر واليدين تحتوي على مكونات طبيعية وتجنبي المواد الكيميائية القاسية.

قومي بتدليك الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند على اليدين والأظافر لتعزيز الدورة الدموية وتغذية الجلد والأظافر.

حافظي على مستويات الإجهاد منخفضة، فالإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة البشرة والأظافر.

تجنبي غسل اليدين بالماء الساخن بشكل متكرر، فذلك يؤدي إلى جفاف الجلد والأظافر.

وصفات ونصائح للعناية بالاظافر واليدين

العناية بالأظافر واليدين تتطلب عدة خطوات ووصفات يمكن تطبيقها بانتظام للحفاظ على صحتها وجمالها، إليك بعض الوصفات والنصائح:

خلطة ماء البحر السحرية

امزجي الليمون مع ملح البحر في كمية مناسبة من الماء.

نقعي اليدين في هذا المزيج لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك، ضعي أي مرطب على اليدين.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل أسبوعين.

وصفة العسل الأبيض

امزجي العسل الأبيض مع زيت الزيتون.

ضعي الخليط على الأظافر لتقويتها وحمايتها من التكسر.

يعمل هذا الخليط على تغذية الجلد لمنح اليدين النعومة والنضارة.

زيت عباد الشمس والملح

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس إلى الملح.

ضعي هذا المزيج على اليدين والأظافر وقومي بتدليكه برفق.

اتركيه لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه بالماء.

ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

الأفوكادو والسكر