موت اروهان صدمة الجميع.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 72 على قناة Star TV و مترجمة على قصة عشق

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 72 التي تتصدر البحث على جوجل بكل قوة، حيث يعد مسلسل طائر الرفراف من الأعمال التي خطفت قلوب المتابعين وتمكنت من تحقيق أعلى نسب من المشاهدة، مما أبداع صناع العمل في أداء الأدوار واستطاعوا أن يحققوا تلك القدر من النجاح والنجومية،

وأن السبب الرئيسي في طرح موسم ثاني هو تفاعل الملايين من الأشخاص مع الجزء الأول ومطالبة طرح جزء ثاني لمعرفة مصير فريد وسيران وهل علاقة الحب بينهم تبقى للأبد أم أن المشاكل والصراعات تنهي هذه العلاقة، أثبت الجزء الثاني نجاح كبير وحقق صدى واسع في جميع دول العالم واليوم نستعرض لكم عبر موقعنا أحداث جديدة مثيرة للأهمية من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 72

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 72

الحزن يخيم على عائلة كورهان بالكامل بعد وفاة والد فريد أورهان، فهل يسعى فريد للانتقام أم يستسلم لما يحدث ويغلق صفحة الماضي لحماية باقي العائلة، هدف اكين وامه قد تحقق في الانتقام من والد فريد رغم محاولات الجد في حماية العائلة وتهديد والدة أكين أنها تبتعد عن عائلته والا أن تقترب مجدداً، لكن الماضي يطارد العائلة وهو من تسبب في إيذاء سيران وسونا وجزء كبير من أفراد العائلة،

وفي نفس الإطار يكتشف فريد سر مرض سيران التي تخفيه عنه منذ فترة طويلة فهل يسعى لمعالجتها ومنح الأمال وأنه لا يتركها مهما حدث، هذا ما يمكنكم معرفة عن مشاهدة المسلسل يوم الجمعة القادمة 31 من مايو الجاري 2024 عبر شاشة قناة ستار تي في التركية في الساعة 7 مساءً والساعة 12 مساءً على قصة عشق ويوم السبت الخامسة مساءً عبر شاشة mbc4 وعلى منصة شاهد VIP.

تردد قناة Star TV التركية 2024

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