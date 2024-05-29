“للمقبلين على الزواج” .. تعرف علي أفضل طرق علاج تشققات القدم بمكونات سهلة وبسيطة

علاج تشققات القدم هو موضوع هام للكثيرين، فالكعب المتشقق يُعتبر مصدر قلق تجميلي شائع، وذلك لأن الجلد حول الكعب يكون أكثر جفافًا وسمكًا من الجلد في مناطق أخرى من الجسم، ويزداد سوءًا خلال أشهر الشتاء وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن النقع والترطيب هما أبسط وأفضل طريقة منزلية طبيعية يمكن أن تناسب معظم الناس وفي هذا المقال، سنقدم لكم أفضل عشر طرق طبية ومنزلية لعلاج تشققات القدم.

علاج تشققات القدم

إليك أشهر الطرق لعلاج تشققات القدم.

الطرق الطبية

استخدم مرطبات الجلد المخصصة للقدمين بانتظام للمساعدة في ترطيب البشرة ومنع تشققها.

يمكن استخدام المنتجات المقشرة للقدمين بانتظام للتخلص من الجلد الميت وتحسين ملمس البشرة.

في بعض الحالات، قد تكون التشققات مصحوبة بالتهابات، لذا يمكن استخدام كريمات مضادة للبكتيريا بنصيحة من الطبيب.

الطرق المنزلية

انقع قدميك في ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة ليوميًا للمساعدة في تخفيف التشققات.

قبل النوم، ضعي كمية سخية من الفازلين على قدميك وارتدي جوارب قطنية للمساعدة في احتباس الرطوبة وترطيب البشرة.

يمكن استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز لترطيب القدمين وتخفيف التشققات.

استخدمي مقشرًا لطيفًا لتنظيف القدمين وإزالة الجلد الميت بانتظام.

بعد النقع في الماء الدافئ، ارتدي جوارب مبللة بالماء الدافئ لمدة قصيرة لترطيب القدمين بعمق.

أسباب الإصابة بتشققات القدم

جلد جاف.

مرض في الجلد.

الأكزيما الأخمصية الجافة.

الصدفية.

تقرن الجلد الراحي الأخمصي.

مرض السكري، وقصور الغدة الدرقية.

علاج تشققات القدم بالخل والليسترين

علاج تشققات القدم بالخل والليسترين هو واحد من الطرق المنزلية الفعالة، واليك الطريقة: