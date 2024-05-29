“خليكي قوية ” .. تعرفي علي أفضل الأطعمة التي تحتوي على الحديد لمحاربة فقر الدم

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لتكوين الهيموجلوبين، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم لمحاربة فقر الدم وضمان توفر الحديد بشكل كافي في الجسم، لذلك ينبغي تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي اليومي، إليك بعض الأطعمة الغنية بالحديد.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد

إليك أشهر الأطعمة التي يمكنك تضمينها ضمن نظامك الغذائي لزيادة معدل الحديد في الجسم.

اللحوم الحمراء: مثل اللحم البقري ولحم الخروف.

الدواجن: مثل الدجاج والديك الرومي.

الأسماك والمأكولات البحرية: مثل التونا والسردين والسلمون.

البقوليات: مثل الفاصوليا والعدس والحمص.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والبندق والسمسم وبذور القرع.

الخضروات الداكنة الأوراق: مثل السبانخ والكرنب والخس.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والشعير والأرز البني.

الفواكه الجافة: مثل التمر والزبيب.

الفواكه الطازجة: مثل العنب والتفاح والكمثرى.

الحبوب الصغيرة المدعمة بالحديد: مثل الحبوب الكاملة المدعمة بالحديد.

أفضل الأطعمة التي تساعد على امتصاص الحديد

تقديم قائمة الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعزز امتصاص الجسم له أمر مهم للغاية للحفاظ على صحة الدم والوقاية من فقر الدم، إليك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي ينبغي تضمينها في النظام الغذائي:

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، مثل البرتقال، الليمون، الفراولة، الجوافة، حيث يعزز فيتامين C امتصاص الحديد.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والملوخية، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين A، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم.

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص، والتي تعتبر مصادر رائعة للحديد والبروتين.

اللحوم الحمراء، الدواجن، والأسماك، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الحديد النافع.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والقمح الكامل، التي تحتوي على مستويات جيدة من الحديد.

بعض المكملات الغذائية مثل الحديد الذي يمكن تناولها تحت إشراف طبيب.