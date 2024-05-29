natiga4dk نتيجة نت.. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2024 الترم الثاني بنسبة 95.5%

نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2024 التي تم اعتمادها بشطكل رسمي اليوم، مما بدأ الكثير من الطلبة والطالبات في البحث عنها بشكل كبير للغاية، حيث تعد الشهادة الإعدادية واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب وتفصلهم عن المرحلة الابتدائي والمرحلة الثانوية، وهناك أهداف كثيرة بدأ الطلاب في التخطيط لها منذ انتهاء الامتحانات بين الإلتحاق بالثانوية العامة أو التمريض العسكرية أو الإلتحاق بالدبلومات الفنية وغيرها الكثير، إختيار المدرسة أو المرحلة التعليمية الجديدة قد يتوقف على نسبة النجاح التي يحصل عليها الطالب في الصف الثالث الإعدادي، واليوم نستعرض لحضراتكم خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2024 ابقوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2024

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الوادي الجديد قاموا بتأدية الامتحانات في موعدها المحدد من وزارة التربية والتعليم وأنهى الطلاب الامتحانات بكل هدوء دون حدوث أي مشاكل أو صدور شكاوى، مما بدأت أعمال التصحيح بالمحافظة من اليوم التالي من انتهاء الامتحانات، واستغرقت فترة التصحيح نحو 10 أيام، ولقد تم اعتماد نتائج الطلاب بالوادي الجديد اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 منذ قليل من قبل السيد اللواء محمد الزملوط وقد بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي الجاري 2023-2024 نحو 95.5% وقدم سيادته خالص التهنئة للطلاب على هذا التفوق الكبير.

نتيجة نت للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد