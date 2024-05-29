” من النهاردة مش هتبطلي تعمليها لعيالك” .. طريقة عمل الدونات بأشهى الوصفات وبإمكانيات اقتصادية

الدونات من أسهل الحلويات، إلا أنها تتطلب فنيّات خاصّة حتي تتم الوصفة بنجاح، وهي عبارة عن كعك مقلي بمذاق شهي، وتعتبر من الحلويات الشعبية في جميع دول العالم، ويتم صنعها بحشوات مختلفة، وتُعد طريقة عمل الدونات من الحلويات الشهية والسهلة التي يمكن صنعها في المنزل للاطفال و في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الدونات بأكثر من وصفة، مع تنويع في الحشوات لتناسب جميع الأذواق.

طريقة عمل الدونات

المقادير

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

1/2 كوب سكر.

1 بيضة.

1/2 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، امزجي الطحين، السكر، والملح.

أضيفي البيضة، الحليب، والزبدة، واخلطي المكونات حتى تتكوّن عجينة.

أضيفي الخميرة واخلطي المزيج جيدًا، ثم غطّي الوعاء واتركي العجينة تتخمّر لمدة ساعة.

بعد التخمير، قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة باليد لتصبح شكل دونات.

سخّني الزيت في قدر عميق على نار متوسطة.

اقلي الدونات في الزيت المسخن حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

قومي بوضع الدونات المقلية على ورق نشاف لتتخلص من الزيت الزائد.

حشو الدونات المتنوع

حشوة الشوكولاتة

استخدمي قطع شوكولاتة مفضلة لديك لحشو الدونات، يمكنك أيضًا إضافة رقائق الشوكولاتة إلى العجينة قبل القلي.

حشوة التوت

افتحي الدونات من الوسط واملئيها بمربى التوت الطازج.

حشوة الكريمة

استخدمي حشوة كريمية جاهزة أو اصنعي كريمة الفانيليا واملئي بها الدونات.

وصفة لعمل الدونات في الفرن

مكونات الدونات

كوب من الدقيق الأبيض.

حبة واحدة من البيض.

ملعقتان ونصف من النشا.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة طعام كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة طعام كبيرة من الملح.

ملعقة طعام كبيرة من الزبدة السائلة.

2 ملعقة طعام كبيرة من الخل.

نصف قالب من الزبدة وكوب مناسب من الشوكولاتة المبشورة لتزيين وجه الدونات.

خطوات تحضير الدونات في الفرن: