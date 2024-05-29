لولو صارت شرطية تردد قناة وناسة الجديد الان علي النايل وعرب سات

أعلنت إدارة قناة وناسة عن ترددها الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات هذا التحديث جاء استجابة لتحسين جودة البث وتقليل المشكلات المتعلقة بالتشويش أو انقطاع الإشارة مما يتيح تجربة مشاهدة أفضل لعشاق قناة وناسة وفقًا للتحديث الجديد، يمكن استقبال قناة وناسة على عرب سات عبر التردد التالي: 11270، مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. هذا التردد الجديد يمكن المشاهدين من الاستمتاع ببرامج القناة المتنوعة والمحببة للأطفال بكل وضوح وسهولة ومن الجدير بالذكر أن قناة وناسة تعتبر واحدة من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية للأطفال.
تردد قناة وناسة الجديد علي النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11430.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- جودة القناة: SD.
- معدل تصويب الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب للقناة: عمودي
تردد قناة وناسة 2024 علي عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد الجديد: 11270.
- جودة القناة: HD.
- معدل تصويب الخطأ: 3/4.
“ميدو بيلعب بالكبريت” تردد قناة وناسه 2024 Wanasah علي النايل سات
لا تنس ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لتتمكن من متابعة كل ما هو جديد على قناة وناسة واستفادة أطفالك من برامجها الممتعة والهادفة.
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اغانى وناسه بيبى
تعد أغانى وناسه بيبى جزءاً لا يتجزأ من البرامج المميزة التي تقدمها قناة وناسة، حيث تتضمن مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة تم تصميم هذه الأغاني بعناية فائقة لتكون مؤثرة وملهمة، مما يساعد الأطفال على التعلم والتطور بشكل ممتع وفعال.
الأغاني المشهورة على قناة وناسة بيبى
- تُعرض أغنية جنو نطو وناسة.
- تُعرض أغنية لولو صارت شرطية.
- تُعرض أغنية مين اللى سرق الجزمة.
- تُعرض أغنية لا تفتحي الباب يا لولو.
- تُعرض أغنية لولو الشطورة.
- تُعرض أغنية أنا عايزة ماما.
- تُعرض أغنية يا شرطة حرامي.
- تُعرض أغنية مين اللي سرق الجزمة.