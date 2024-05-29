نتائج العراق هُنا.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم المحافظات

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها، في سبيل أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في جميع محافظات العراق، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن اقترب انتهاء هذه الإمتحانات، لتبدأ اللجان بعد ذلك في العمل على تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات، بما يؤهل الطلاب في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها لهذه المرحلة الدراسية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، ومن بينها الأتي:-

الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم الدخول إلى صفحة نتائج الطلاب.

القيام بإختيار المحافظة التي ظهرت بها النتائج.

الضغط على أيقونة “تنزيل”.

وعندها ستتمكن من استخراج جميع كشوفات الثالث المتوسط في العراق.

لتتعرف بعدها على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

تقديم اعتراض نتائج الثالث متوسط

وأتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط للمواد المتضرر منها، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-