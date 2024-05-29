“هتبقا أحلى من ماكدونالدز” .. أسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح في البيت بمكونات اقتصادية وفي 15 دقيقة بس

تحضير فطيرة التفاح هو أمر يستحق الاهتمام، فهي من الأطباق الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتميز فطيرة التفاح بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية والفوائد الصحية التي تقدمها، وإليكم طريقة تحضير فطيرة التفاح بطريقة بسيطة وسريعة.

طريقة عمل فطيرة التفاح

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة تفاحات متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

نصف كوب من الزبدة، مذوبة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بيضة واحدة للدهن.

قشرة خارجية للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير

سخّني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

في وعاء كبير، امزجي الدقيق والسكر والقرفة والقرنفل.

أضيفي الزبدة المذوبة وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة.

ضعي نصف كمية العجينة في قاعدة الصينية، وافرديها بالتساوي لتشكيل طبقة قاعدة الفطيرة.

ضعي شرائح التفاح فوق طبقة العجينة بشكل متساوٍ.

رشي عصير الليمون فوق التفاح.

قومي بتشكيل الطبقة العلوية للفطيرة من العجينة المتبقية وضعيها فوق التفاح.

ادهني سطح العجينة العلوية بالبيضة المخفوقة لإضفاء لون ذهبي عليها.

ضعي الفطيرة في الفرن المُسخن مُسبقاً لمدة تتراوح بين 40 إلى 45 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً وتصبح التفاح ناضجاً وطرياً.

بعد أن تبرد قليلاً، قومي بتقطيع الفطيرة وتقديمها مع القشرة الخارجية للتزيين إذا رغبتِ.

فطيرة التفاح ماكدونالدز

تعتبر فطيرة التفاح من ماكدونالدز واحدة من أشهر الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

المكونات

2 ملاعق كبيرة زبدة.

1/4 مغلف سكر بني.

2 تفاح متوسط الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

عصير نصف ليمونة.

بياض بيضة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

عجينة فطائر.

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير