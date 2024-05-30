“ابسطيهم وابهريهم بأسرار المطاعم” .. هتعملي لحم الخروف في العيد بطريقة هتخليهم يتجننوا من طعمها

طريقة تحضير بهارات اللحم وتتبيله لحم الخروف
لتحضير طعم مميز وشهي لحم الخروف، يُعتبر تتبيله بالتوابل والبهارات خطوة أساسية، هناك العديد من البهارات التي يمكن استخدامها لتتبيل لحم الخروف، وتختلف تلك البهارات حسب التقاليد وتفضيلات الذوق الشخصي، وإليك طريقة تتبيل لحم الخروف والبهارات المستخدمة:
المكونات
- 1 كيلوغرام من لحم الخروف (كتف أو ساق).
- 4 فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملح حسب الذوق.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، ضعي اللحم وقومي بتنظيفه وتجفيفه بشكل جيد.
- في وعاء صغير، قومي بخلط الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة، الكركم، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح.
- قومي بفرك خليط التوابل الجاف على اللحم من الجميع الجوانب حتى يُغطى جيداً.
- أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون على اللحم وقومي بتدليكه برفق لضمان امتصاص التوابل والنكهات.
- غطي الوعاء بالبلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة 2-4 ساعات على الأقل، أو يفضل تركه لليلة كاملة لتتغلغل النكهات بشكل أفضل.
- قبل طهي اللحم، خذيه من الثلاجة واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة للسماح له بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة.
- بعد ذلك، يمكنك طهي اللحم بالطريقة التي تفضلينها، سواءً بالشواء، الخبز في الفرن، أو الطهي على الشواية وبهذه الطريقة، ستحصلين على لحم خروف متبل بطريقة شهية ولذيذة تناسب جميع أفراد العائلة.