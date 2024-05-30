“غيري ونوعي في غداكي اليوم” .. إليك طريقة عمل صينية كرات البطاطس اللذيذة لأولادك

تعتبر صينية كرات البطاطس بإضافات مختلفة واحدة من الوصفات الأساسية التي يمكن تقديمها على السفرة إلى جانب السلطات الخضراء أو الكول سلو، حيث يستغرق تحضيرها حوالي ساعة من الزمن، وتعد من الأطباق المحببة لدينا بسبب طعمها الشهي، كما يطلق عليها أيضًا اسم “الكروكيت”، وتحتوي على تنوع مكوناتها وعلى العديد من العناصر الغذائية،ولتحضير صينية كرات البطاطس، يمكن إضافة صوص الصويا الذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية.
مكونات عمل صينية كرات البطاطس
إليك أهم المكونات لتحضير صينية كرات البطاطس بإضافة صوص الصويا:
المكونات
- 4 بطاطس متوسطة الحجم.
- 1 بصلة مفرومة.
- 2 فصوص من الثوم المهروس.
- 1/4 كوب من البقسماط.
- 1/4 كوب من البقدونس المفروم.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 بيض.
- صوص الصويا.
طريقة التحضير
إليك أهم الخطوات لتحضير كرات البطاطس الشهية للعائلة والأصدقاء.
- قشري البطاطس واغسليها جيدًا، ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة.
- ضعي البطاطس في قدر مع ماء مغلي وقليل من الملح، واتركيها تغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح طرية.
- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس، وقلبي المكونات حتى يصبح البصل شفافًا.
- صفي البطاطس المسلوقة جيدًا من الماء، ثم ضعيها في وعاء كبير واهرسيها بواسطة شوكة.
- أضيفي البقدونس المفروم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود، والبقسماط إلى البطاطس المهروسة، وقلبي المكونات جيدًا.
- شكلي الخليط إلى كرات صغيرة.
- اغمسي كل كرة في بيضة مخفوقة ثم ادحرجيها في البقسماط.
- ضعي الكرات في صينية مبطنة بورق الخبز، ثم اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تحمر وتصبح مقرمشة.
- قدمي كرات البطاطس على سفرتك مع صوص الصويا للتغميس والتمتع بطعمها الشهي والمميز.