التسجيل في منحة الطفولة سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

تقدم حكومة سلطنة عمان، العديد من المنح والمبادرات التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، ومن بينها منحة الطفولة التي تصل قيمتها لـ10 ريال عُماني، إضافة إلى أن المنحة يتم العمل على صرفها بشكل شهري، وتحت إشراف صندوق الحماية الاجتماعية في عمان، هذا وأن القبول في المنحة يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على منفعة الطفولة 2024 سلطنة عمان

أما عن شروط القبول في منفعة الطفولة التي يتم توفيرها لجميع المتقدمين في سلطنة عمان، كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم عُماني الجنسية.

كذلك يجب أن لا يتجاوز عمر الطفل عن 18 عامًا.

مقيم بشكل دائم في دولة عمان.

إضافة إلى أنه يجب بأن يكون والديه في حاجة إلى مثل هذه المنحة.

أن يقوم الوالد بإرفاق كافة المستندات على أن تكون صحيحة وملائمة.

الموافقة على كافة الأحكام التي يفرضها صندوق الحماية.

توافر حساب بنكي ساري لتلقي المنفعة.

طريقة التقديم في منفعة الطفولة 2024 سلطنة عُمان

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في منفعة الطفولة داخل سلطنة عُمان، وأمام كافة الراغبين في الحصول على الدعم، وفقًا لما يلي:-