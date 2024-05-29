لولو في عيد الأضحى يا نونو.. تنزيل تردد قناة وناسة الجديد بمناسبة عيد الأضحى 2024 ابسط ولادك بدون توقف

يرغب العديد من الأمهات والآباء في استقبال قناة وناسة أطفال الجديد التي تتميز بكونها من أفضل القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال، حتى أن القناة عملت مؤخرًا على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في العديد من الدول العربية، وأصبحت هي الرائدة في عالم الطفل، ولذا فإن الجميع يتساءل بشكل متكرر عن تردد هذه القناة، التي سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة

حتى تتمكن من مشاهدة كل ما تقدمه قناة وناسة المتمثل في “أغاني لولو والنونو، لولو الشطورة، ولوليات صغار، جزمت لولو اتسرقت” فلابد من اتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال الجديد فهو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11430.

معامل الترميز قناة وناسة الجديد فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 7/8.

نزل قناة وناسة الجديد على العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة الجديد على العرب سات، لمشاهدة نفس المحتوى الملائم التي تعرضه القناة على أقمارها الصناعية المختلفة، سواء كان ذلك النايل سات أو العرب سات، فلابد من اتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-