الوجبة السابعة نزلت رسمي؟.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير 2024 عموم العراق spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وهذا واحد من الأسئلة الشائعة التي يتم التساؤل عنها في تلك الفترة من قبل المستفيدين، برنامج الرعاية الاجتماعية هو عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الحكومة في العراق للأسر الفقيرة وهذا من أجل توفير يد العون لهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، ولكن هذا يتم بعد التحقق من بعض الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أصبح من السهل على جميع المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء المقبولين وهذا بعد أن يقوم المواطن بإجراء تلك الخطوات:

في مبتدأ الأمر يتطلب منك التوجه إلى منصة مظلتي. بعد ذلك قم بالدخول على خيار الرعاية الاجتماعية. سوف يظهر لك نموذج بيانات يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة. قم بإدخال رقم الوجبة التي تقوم بالاستعلام عنها. ثم قم بإدخال المحافظة التابع لها المواطن. آخر خطوة اضغط على عرض وسوف يظهر لك ملف بي دي إف يضم كافة اسماء المقبولين قم بتنزيله وابحث عن اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة مجموع من الشروط التي توفرها لدى المواطن من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية بنجاح وهي: