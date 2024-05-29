WhatsApp Gold بمميزات جبارة.. تنزيل تحديث واتساب الذهبي الأفضل من نوعه وعيوب التطبيق

الواتساب الذهبي وهو إحدى نسخ الواتساب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة وقام عدد كبير من المستخدمين بتحميله وهذا نظرا إلى ما يقدمه من مزايا عديدة وهي غير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أنه يتم تحميل الواتساب الذهبي من خارج متجر التطبيقات مما يجعله ضار بالجهاز الخاص بك لذلك يجب توخي الحذر، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

الواتساب الذهبي

يمتلك الواتساب الذهبي عدد لا حصر له من المزايا التي تجعل الجميع يقبل على تحميله ومن أبرز تلك المميزات:

يمكنك تسجيل الدخول من خلال أكثر من رقم على تطبيق واحد وفي نفس الوقت. يوفر ميزة تحميل الحالات وهذا بمجرد أن تنقر على زر التنزيل. يمكنك أيضا مشاهدة الحالات دون أن يعرف أصدقائك. يوفر ميزة الغاء الصحين الازرق وهذا يجعلك تقرأ الرسائل دون علم الأصدقاء. يمكنك الإطلاع على الحالات والرسائل المحذوفة. يوفر خاصية فصل الإنترنت على تطبيق الواتساب فقط وهذا من خلال النقر على وضع الطيران الموجود أعلى الشاشة. يمكنك مشاركة الملفات الكبيرة في وقت واحد. يوفر لك مجموعة من الثيمات التي يمكنك الاختيار من بينهم. يمكنك إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

عيوب الواتساب الذهبي

يجب العلم أن الواتساب الذهبي على الرغم من أنه يقدم عدد كبير من المميزات إلا أن له بعض العيوب وهي: