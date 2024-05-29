“بالرقم الامتحاني” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب التكدس في المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024…..

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 ، التي تعد من اهم المراحل الدراسية والتي يسعى فيها الطالب أن يحصد أعلى الدرجات،حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأكد المصدر إلى أن الوزارة خصصت رابط الكتروني تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

أو الدخول على موقع نتائجنا.

اختر نتائج الطلاب.

ثم اختر الثالث متوسط الدور الأول 2024.

وادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

واختر المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك اضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب .

في حالة عدم ظهور النتيجة يجب التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 29 مايو 2024، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن ظهور النتيجة في مواقع الكترونية أخرى.