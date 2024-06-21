“توزيع 50.000.000 مليون دينار“ قروض مصرف الرافدين “لتلك الفئات“ من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى!!

قام مصرف الرافدين في العراق بإطلاق وجبة جديدة من سلف مصرف الرافدين والتي يتم منحها للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم في إنشاء مشاريع خاصة بهم وتحسين مستوى الدخل لديهم، ويتم تسديد قيمة السلف على شكل أقساط شهرية وهذا يتم وفق مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الأوراق التي يجب تقديمها عند الحصول على السلف.

سلف مصرف الرافدين

يمكن الآن لجميع المواطنين داخل العراق التقديم على سلف مصرف الرافدين وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف أو من خلال زيارة إحدى فروع المصرف، ووفقا لما صرحت عنه إدارة المصرف أنه قيمة السلف تصل حتى مليون دينار وتختلف على حسب راتب الموظف أو المتقاعد بالإضافة إلى نوع المشروع الذي يرغب في إنشائه، كما أوضحت أن نسبة الفائدة تكون 25٪.

شروط الحصول على سلف مصرف الرافدين

عند التقديم على سلف مصرف الرافدين يجب التحقق من مجموعة من الشروط وهي:

يشترط على المتقدم الاشتراك في هيئة التقاعد.

يجب أن يكون الغرض من الحصول على السلفة هو شراء وحدة سكنية أو إنشاء مشروع.

يرجى دفع الأقساط الشهرية في موعدها.

من الشروط الهامة التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يتطلب منك المكوث داخل العراق بشكل مستمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على سلف مصرف الرافدين