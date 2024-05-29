لينك نتائج الثالث المتوسط الترم الأول 2024 في محافظات العراق

أيام ويتم العمل على إظهار نتائج الثالث المتوسط الترم الأول في العديد من المحافظات العراقية، لكي يتطلع عليها جميع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة في دولة العراق، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لكي يتم العمل على رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج عبر موقعها الرسمي في أقرب وقت، ويمكنك الإطلاع عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق

وهناك بعض الطرق لكي يتم استخراج نتائج الثالث المتوسط في دولة العراق، ومن بينها الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

أن تذهب إلى موقع وزارة التربية عبر الإلكتروني.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

القيام بإختيار المرحلة والمحافظة التي ظهرت بها النتائج.

ليتم عندها إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الإسم والرقم الإمتحاني.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن من تنزيل كشوفات الثالث متوسط الدور الأول في النهاية.

استعلام نتائج الثالث متوسط دور أول

ويمكن كذلك الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، كما في الخطوات الأتيه:-