هتبدأ أمتى.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024 للعاملين في القطاع العام والخاص والبنوك والطلاب في المدارس

تساؤلات مستمرة وعمليات بحث مرتفعة على جوجل مواقع التواصل الاجتماعي لن تتوقف عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024 لأن هذه الإجازة تعتبر من أطول وأهم الإجازات التي يحصل عليها الموظفين كل عام، لذلك هناك حالة من الترقب والانتظار لحلول العيد للاستمتاع بقسطاً من الراحة والجلوس مع الأسرة أطول وقت ممكن وزيارة الأقارب والاستمتاع بالوقت،

وهذا ما يجعل الحكومة تحرص على تطبيق الإجازة على القطاعين العام والخاص والبنوك ومنح عطلة للطلاب واستأنف الامتحانات بعد انتهاء الإجازة المعلن عنها رسمياً من الحكومة، العد التنازلي على حلول العيد قد بدأ وهذا ما يزيد من البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024 لذا ترقبوا الفقرات التالية لمعرفة المزيد.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024

أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن موعد بداية الاجازة للموظفين وجميع العاملين بالدولة عام وخاص وطلاب، حيث تصل مدة الإجازة هذا العام نحو 9 أيام متتالية، على أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو وتستمر فترة الإجازة حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وتكون فترة الإجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص وعلى جميع الشركات والمالح تطبيقها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

اليوم الأربعاء الموافق 29 من مايو 2024 و21 من ذي القعدة 1445 ولن يتبقى على حلول غرة ذي الحجة سوى أيام معدودة تفصلنا على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا وعلى الأمة الإسلامية في اليوم 10 من ذي الحجة، بدأت نفحات الشهر الطيبة تهل علينا من الآن وسط حالة من البهجة والسعادة التي تنتشر في كل مكان، وحسب البحوث الفلكية أن وقفة عرفات ستكون يوم 15 يونيو 2024 وأن أول أيام عيد الأضحى 16 من يونيو 2024.